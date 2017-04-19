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Анчелотти: арбитр матча "Реала" и "Баварии" в ЛЧ допустил много ошибок

Спорт
19 апреля, 1:28 дата обновления: 19 апреля, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов и покинула турнир
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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти

© EPA/KIKO HUESCA

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Главный арбитр ответной встречи 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и немецкой "Баварией" Виктор Кашшаи допустил много ошибок. Такое мнение после игры высказал главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, слова которого приводит пресс-служба турнира.

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"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 2:4 в дополнительное время ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде. Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу "Баварии", в первой игре в Мюнхене победу одержал "Реал" (2:1).

"Сегодня судья выступил намного хуже, чем мы. Я понимаю, что это футбол, где может случиться всякое, но нельзя допускать столько ошибок. Стоит помнить, что в Мадриде невероятно тяжело побеждать, имея 10 футболистов. Вся "Бавария" и голкипер Нойер провели хороший матч. "Реал" же прошел дальше, я желаю клубу и лично Зидану всего наилучшего в турнире", - сказал итальянский тренер "Баварии".

Наставник "Баварии" также отметил, что надеется на скорое введение видеоповторов для помощи в работе арбитров. "Я никогда не был сторонником видеоповторов, но должен признать, что теперь существует такая необходимость. Нельзя вот так определять полуфиналиста Лиги чемпионов, такого не должно происходить на подобном уровне, и я надеюсь, что технологии, как можно скорее, придут на помощь арбитрам", - приводит слова Анчелотти Mediaset Premium.

"Реал" в 12-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов, нынешний полуфинал турнира станет седьмым подряд для испанской команды. По количеству полуфиналов подряд "Реал" обошел достижение "Барселоны", которая выходила в 1/2 финала шесть раз кряду.

Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 21 апреля.

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