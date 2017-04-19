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Зидан: "Реал" заслуженно обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Спорт
19 апреля, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
"Реал" обыграл "Баварию" 4:2 в дополнительное время ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов и в седьмой раз подряд вышел в полуфинал турнира
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Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

© EPA/JUANJO MARTIN

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Испанский "Реал" заслуженно обыграл немецкую "Баварию" по сумме двух матчей четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира. Такое мнение после игры высказал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, слова которого приводит портал Тuttomercatoweb.

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"Реал" обыграл "Баварию" 4:2 в дополнительное время ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов и в седьмой раз подряд вышел в полуфинал турнира (первый матч - 2:1). В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду (76-я, 105-я, 110-я минуты), еще один гол на счету Марко Асенсио (113). Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в рамках Лиги чемпионов.

"Нам противостояла великая команда - пожалуй, самый тяжелый соперник. Не имея шансов в первом тайме, мы верили в себя до конца. Отлично себя проявили игроки, которые вышли на замену. Думаю, что "Реал" заслуженно прошел в следующий раунд", - сказал французский наставник "Реала".

Зидан также отметил, что Криштиану Роналду стал главным героем матча. "Криштиану Роналду забил три мяча, он заслужил много хороших слов", - добавил Зидан.

Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 100 голов в матчах Лиги чемпионов. Всего на счету португальца 103 мяча в еврокубковых матчах, что также является рекордом: 100 - в Лиге чемпионов, 2 - в Суперкубке УЕФА, 1 - в квалификации ЛЧ. Ближайшим преследователем Роналду является аргентинский нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, в активе которого 94 гола в матчах Лиги чемпионов.

Жеребьевка полуфиналов состоится в пятницу, 21 апреля.

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