Передача Радулова не спасла "Монреаль" от проигрыша "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Монреаль" со счетом 2:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий канадского клуба Александр Радулов отдал голевую передачу и набрал шестое очко за результативность в четырех матчах Кубка Стэнли.
В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Йеспер Фаст (12-я минута) и Рик Нэш (25). Единственный гол "Монреаля" забил Торри Митчелл на 19-й минуте с передач Радулова и Ши Уэбера.
Радулов сыграл в матче 19 минут и 9 секунд, успев отметиться передачей и провести четыре силовых приема. На счету Радулова теперь 6 очков (2+4) по системе "гол+пас" в четырех матчах плей-офф. Российский защитник "Монреаля" Андрей Марков не смог отличиться результативными действиями за 24 минуты 21 секунду на площадке (один бросок, один силовой прием, два заблокированных броска).
Лучшим игроком встречи был признан Нэш, второй звездой стал голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист (23 отраженных броска из 24), третьей - вратарь "Монреаля" Кэри Прайс (30 отраженных бросков из 32).
Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2. Пятая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится в Монреале в ночь на пятницу.
Результативная передача Радулова.