"Коламбус" обыграл "Питтсбург" и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Коламбус" победил "Питтсбург" со счетом 5:4 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание в серии, российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
В составе "Коламбуса" шайбы забросили Джек Джонсон (12-я минута), Джош Андерсон (19), Маркус Нутиваара (25), Уильям Карлссон (41) и Боон Дженнер (46). У "Питтсбурга" отличились Патрик Хорнквист (27), Рон Хэинси (37), Том Кюнхакль (43) и Джейк Гюнтцель (60).
Малкин сыграл в матче 22 минуты 16 секунд, успев отдать две результативные передачи и нанести два броска по воротам "Коламбуса". Всего на счету российского нападающего теперь 8 очков (3+5) по системе "гол+пас" в четырех матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Малкин возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.
Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 27 из 31 броска хоккеистов "Питтсбурга". Российский вратарь помог "Коламбусу" одержать первую победу в основное время в матчах плей-офф НХЛ в своей истории.
"Питтсбург" по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится в Питтсбурге в ночь на пятницу.