ФМБА: многие российские спортсмены на ОИ-2016 испытывали апатию из-за допинг-скандалов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Многие российские спортсмены испытывали апатию и неуверенность в себе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов. Об этом говорится в отчетных материалах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Ранее стало известно, что на Играх-2016 российские спортсмены обратились к медикам 444 раза.

"Обращения спортсменов в основном были направлены на работу со стрессовыми реакциями в предсоревновательном (предстартовые лихорадка, апатия, мотивация на избегание неудач, неуверенность в себе) и постсоревновательном периодах (нереализованные ожидания, проигрыш, мышечный гипертонус)", - говорится в отчете.

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей. На Олимпиаде из-за допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) и российские тяжелоатлеты, а также отдельные представители других видов спорта, которые не соответствовали критериям Международного олимпийского комитета (МОК).