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Источник: Потайчук и Костюченок станут помощниками Епанчинцева в ХК "Спартак"

Спорт
19 апреля, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Ранее Епанчинцев подтвердил ТАСС, что может стать тренером красно-белых, а ясность должна наступить в четверг
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Андрей Потайчук и Виктор Костюченок станут помощниками Вадима Епанчинцева, который в четверг должен быть объявлен новым главным тренером московского хоккейного клуба "Спартак". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в среду Епанчинцев подтвердил ТАСС, что может стать тренером красно-белых, а ясность должна наступить в четверг.

Епанчинцев с 2015 года был помощником Потайчука в казахстанском клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Сарыарка". В ноябре 2016 года Потайчук вошел в тренерский штаб Андрея Назарова в "Нефтехимике". Костюченок также был одним из тренеров "Сарыарки".

После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера "Спартака" исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

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