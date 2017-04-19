Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФМБА уделит особое внимание соблюдению антидопинговых правил при подготовке к ОИ-2018

Спорт
19 апреля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Глава ФМБА Владимир Уйба заявил, что умный ученый и умный спортивный врач всегда дают фору тем, кто занимается допингом
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены будут готовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года под жестким контролем, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уделит особое внимание соблюдению антидопинговых правил. Об этом журналистам рассказал глава ФМБА Владимир Уйба.

Ранее он сообщил, что в 2017 году во Владивостоке будет открыт центр ФМБА по подготовке российских спортсменов к Играм-2018.

"На базе нашего междисциплинарного центра мы создаем филиал во Владивостоке, который будет выполнять функции подготовки спортсменов. Это центр по подготовке нового спортсмена. Умный ученый и умный спортивный врач всегда дают фору тем, кто занимается допингом. Мы категорически против всякого допинга", - сказал Уйба.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане, летняя Олимпиада-2020 - в столице Японии Токио, а еще одна зимняя Олимпиада-2022 - в столице Китая Пекине. Сборная России проведет подготовку на базах Дальнего Востока, среди возможных городов назывались Владивосток, Сахалин, Хабаровск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
2
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
3
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"
7
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
Темы дня
Загрузка...
Реклама