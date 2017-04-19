ФМБА уделит особое внимание соблюдению антидопинговых правил при подготовке к ОИ-2018

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены будут готовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года под жестким контролем, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уделит особое внимание соблюдению антидопинговых правил. Об этом журналистам рассказал глава ФМБА Владимир Уйба.
Ранее он сообщил, что в 2017 году во Владивостоке будет открыт центр ФМБА по подготовке российских спортсменов к Играм-2018.
"На базе нашего междисциплинарного центра мы создаем филиал во Владивостоке, который будет выполнять функции подготовки спортсменов. Это центр по подготовке нового спортсмена. Умный ученый и умный спортивный врач всегда дают фору тем, кто занимается допингом. Мы категорически против всякого допинга", - сказал Уйба.
Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане, летняя Олимпиада-2020 - в столице Японии Токио, а еще одна зимняя Олимпиада-2022 - в столице Китая Пекине. Сборная России проведет подготовку на базах Дальнего Востока, среди возможных городов назывались Владивосток, Сахалин, Хабаровск.