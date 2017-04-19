Дизайн билета Кубка конфедераций - 2017 презентован в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Презентация дизайна билета Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России состоялась в Москве. Мероприятие прошло в рамках открытия главного билетного центра турнира.

Со среды стартует заключительный этап продаж билетов на матчи предстоящего турнира. Желающие посмотреть игры вживую теперь могут приобрести билеты не только онлайн на сайте fifa.com/bilet, но и в кассах центра.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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