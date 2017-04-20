"Оттава" победила "Бостон" и удвоила преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Оттава" победила "Бостон" со счетом 1:0 в четвертом матче стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Бостоне.
Единственную шайбу забросил Бобби Райан на 46-й минуте встречи. Райан забил третий гол в четырех матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли и во второй раз принес победу своему клубу.
Райан был признан лучшим игроком встречи, второй звездой стал голкипер "Оттавы" Крэйг Андерсон, отразивший все 22 брсока по воротам. Третьей звездой был признан вратарь "Бостона" Туука Раск (26 отраженных бросков из 27). Андерсон стал первым голкипером в истории "Оттавы", которому удалось провести матч "на ноль" в плей-офф НХЛ в трех отдельных сезонах.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Оттавы".
Пятая игра между командами состоится в ночь на субботу на домашней арене "Оттавы".