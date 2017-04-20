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Спортивный директор "Локомотива": горжусь тем, что Ари и Фарфан спасли жизни людей

Спорт
20 апреля, 12:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ари и Джефферсон Фарфан, возвращаясь в Москву после матча тульского "Арсенала", заметили крупное ДТП с участием пяти автомобилей и остановились, чтобы помочь пострадавшим
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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающие футбольного клуба "Локомотив" Ари и Джефферсон Фарфан всегда готовы помочь пострадавшим людям, ими стоит гордиться. Об этом журналистам рассказал спортивный директор железнодорожников Эрик Штоффельсхаус.

Ранее игроки "Локомотива" Ари и Фарфан, возвращаясь в Москву после матча 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (московская команда выиграла со счетом 3:0), на 168-м километре трассы М2 "Крым" заметили крупное ДТП с участием пяти автомобилей и остановились, чтобы помочь пострадавшим.

"Эти ребята просто супер. Я знаю Джефферсона почти 10 лет, он не только хороший футболист, но и отличный человек, поэтому такое его отношение к людям меня не удивило. Пострадавшим очень повезло, что ребята проезжали мимо, потому что они всегда готовы помочь. Меня эта новость не удивила, но я горжусь и счастлив, что Ари и Фарфан спасли чью-то жизнь, это хорошие новости", - сказал Штоффельсхаус.

Оба футболиста перешли в московский клуб прошедшей зимой. При этом Фарфан, трансфер которого стал инициативой Штоффельсхауса, во время учебно-тренировочного сбора получил травму, поэтому пропустил начало второй части сезона. По словам спортивного директора, игроки хорошо влились в коллектив команды.

"Фарфан и Ари очень хорошо влились в коллектив. У Джефферсона была проблема в том, что он получил небольшое повреждение в одном из матчей, поэтому ему пришлось взять паузу. Когда ты получаешь травму, тебе приходится делать перезагрузку, чтобы на поле быть на сто процентов в форме. Я думаю, если бы не было этой травмы, значение этого трансфера было бы совсем другим, но такие вещи нельзя предугадать", - подчеркнул собеседник.

В текущем сезоне Фарфан провел за "Локомотив" три матча чемпионата России, в которых забил один гол, и одну игру Кубка страны. Ари сыграл за железнодорожников в трех встречах российского первенства, в которых забил четыре гола, и двух матчах Кубка России.

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