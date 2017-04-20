Епанчинцев: "Спартаку" надо найти баланс между атакой и обороной, чтобы попасть в плей-офф

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Новый главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Вадим Епанчинцев заявил, что команде нужно найти баланс между атакой и обороной для выхода в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова Епанчинцева приводит пресс-служба клуба.

Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в четверг.

"Спартак" всегда отличался креативностью в нападении, это было его изюминкой, - сказал Епанчинцев. - По последним сезонам сказать этого нельзя, ведь задачу на сезон команда не выполняла. Прежде всего хотелось бы найти баланс между обороной и атакой, это позволит нам достичь той цели, которую ставят перед нами руководители клуба - как минимум, попасть в плей-офф. "Спартак" всегда отличался зрелищной игрой в атаке - будем стараться это использовать, но, повторюсь, не в ущерб обороне, потому как хоккей не стоит на месте, он двигается вперед, думаю, будем агрессивно атаковать, агрессивно обороняться - держать баланс".

Специалист отметил, что у него были предложения от других клубов, но он выбрал "Спартак", потому что является его воспитанником. "Если говорить честно, у меня были и другие предложения, но когда поступает предложение от "Спартака", другого выбора быть не может, да и отдельно стоит отметить, что "Спартак" для меня - родной клуб. Ранее со мной уже велись разговоры о роли помощника в тренерском штабе, но так сложилось, что буду работать в качестве главного".

Контракт с 41-летним специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на один год.