Епанчинцев сообщил, что мог стать помощником главного тренера ХК "Спартак"

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МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" изначально предлагал Вадиму Епанчинцеву должность ассистента главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил сам специалист.
В четверг Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака", он подписал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. В его тренерский штаб вошли Виктор Костюченок, Андрей Потайчук и Стефан Перссон.
"Предложение от "Спартака" поступило месяц-два назад, по окончании сезона для хоккейного клуба. На обсуждении были разные варианты: сначала было предложение стать помощником, затем предложили пост главного тренера, был диалог с руководством клуба. Каждый солдат хочет быть генералом, так и я - главным тренером. Но это мой родной клуб, здесь не стоял вопрос согласился бы я или нет, мы пришли к соглашению, а остальное позади", - сказал Епанчинцев.
После отставки Германа Титова в октябре 2016 года обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин. Под его руководством клуб занял 13-е место в таблице Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.
Епанчинцев играл за "Спартак" с 1993 по 1997 год, а в 2011-м вошел в тренерский штаб команды сразу после завершения карьеры игрока, но меньше чем через год ушел из- за неудовлетворительных результатов команды. Летом 2013 года он стал помощником Олега Браташа в молодежной команде "Спартака", которая в том сезоне стала обладателем Кубка Харламова, а на следующий год специалиста назначили исполняющим обязанности главного тренера клуба. С 2015 года до окончания сезона-2016/17 Епанчинцев работал в карагандинской "Сарыарке", выступающей в ВХЛ.