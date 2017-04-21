Полуфинальные пары футбольной Лиги Европы определятся в пятницу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жеребьевка 1/2 финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают испанская "Сельта", английский "Манчестер Юнайтед", голландский "Аякс" и французский "Лион".

Жеребьевка Лиги Европы пройдет без географических или иных ограничений - четыре команды будут разбиты на пары, жребий также определит хозяев первых полуфинальных матчей, которые состоятся 4 мая. Ответные встречи 1/2 финала запланированы на 11 мая.

Кроме того, жребий определит, победитель какой пары будет формальным хозяином финала Лиги Европы, запланированного на 24 мая в шведском Стокгольме.

Лига Европы - второй по значимости футбольный еврокубковый турнир. Российские команды "Ростов" и "Краснодар" в нынешнем розыгрыше добрались до 1/8 финала, где уступили английскому "Манчестер Юнайтеду" и испанской "Сельте" соответственно. "Зенит" в 1/16 финала проиграл бельгийскому "Андерлехту", тогда как московский "Спартак" не сумел пройти квалификацию, уступив кипрскому клубу АЕК из Ларнаки.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет в штаб- квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне, начало - 14:00 мск. Часом ранее состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов, в которой примут участие испанские "Атлетико" и "Реал", итальянский "Ювентус" и представляющий Францию клуб "Монако".