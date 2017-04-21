Полуфинальные пары футбольной Лиги Европы определятся в пятницу

Хоккеисты Мэттьюс, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛСпорт 21 апреля, 2:40
Глава НБУ считает, что на Приватбанке Украина потеряет еще до 30 млрд гривенЭкономика и бизнес 21 апреля, 2:37
Фийон призвал Запад избежать конфликта с Россией в сирийском вопросеМеждународная панорама 21 апреля, 2:17
Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 21 апреля, 2:17
По факту стрельбы в центре Парижа открыто следствие по статьям о терроризмеМеждународная панорама 21 апреля, 2:12
Экс-кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин обвинила РФ в претензиях на ресурсы АляскиМеждународная панорама 21 апреля, 2:02
Трамп: США проведут проверку выполнения глобального "Акта Магнитского"Международная панорама 21 апреля, 1:50
Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 55,08%Международная панорама 21 апреля, 1:38
CNN: власти США намерены добиваться ареста АссанжаМеждународная панорама 21 апреля, 1:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Жеребьевка 1/2 финала футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своих соперников узнают испанская "Сельта", английский "Манчестер Юнайтед", голландский "Аякс" и французский "Лион".
Жеребьевка Лиги Европы пройдет без географических или иных ограничений - четыре команды будут разбиты на пары, жребий также определит хозяев первых полуфинальных матчей, которые состоятся 4 мая. Ответные встречи 1/2 финала запланированы на 11 мая.
Кроме того, жребий определит, победитель какой пары будет формальным хозяином финала Лиги Европы, запланированного на 24 мая в шведском Стокгольме.
Лига Европы - второй по значимости футбольный еврокубковый турнир. Российские команды "Ростов" и "Краснодар" в нынешнем розыгрыше добрались до 1/8 финала, где уступили английскому "Манчестер Юнайтеду" и испанской "Сельте" соответственно. "Зенит" в 1/16 финала проиграл бельгийскому "Андерлехту", тогда как московский "Спартак" не сумел пройти квалификацию, уступив кипрскому клубу АЕК из Ларнаки.
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет в штаб- квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне, начало - 14:00 мск. Часом ранее состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов, в которой примут участие испанские "Атлетико" и "Реал", итальянский "Ювентус" и представляющий Францию клуб "Монако".