Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Спорт
21 апреля, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Английский клуб победил в дополнительное время ответной встречи 1/4 финала со счетом 2:1
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Генрих Мхитарян (10-я минута) и Маркус Рэшфорд (107). У проигравших отличился Софьян Ханни (32). Первый матч завершился ничьей - 1:1.

Мхитарян забил пятый гол в шести матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Рэшфорд же впервые отличился в еврокубковых матчах текущего сезона. "Манчестер Юнайтед" впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА. Кроме того, английский клуб продлил свою беспроигрышную серию на домашнем стадионе до 26 матчей во всех турнирах, из которых МЮ выиграл 17, еще 9 встреч завершились вничью.

Соперник "Манчестер Юнайтед" определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Reuters: выстрелы снова раздались в районе Елисейских полей в Париже
4
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
5
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
6
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
7
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
Темы дня
Загрузка...
Реклама