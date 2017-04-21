"Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" дома в дополнительное время одержал победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы и впервые вышел в полуфинал турнира. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе победителей забитыми мячами отметились Генрих Мхитарян (10-я минута) и Маркус Рэшфорд (107). У проигравших отличился Софьян Ханни (32). Первый матч завершился ничьей - 1:1.
Мхитарян забил пятый гол в шести матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Рэшфорд же впервые отличился в еврокубковых матчах текущего сезона. "Манчестер Юнайтед" впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги Европы/Кубка УЕФА. Кроме того, английский клуб продлил свою беспроигрышную серию на домашнем стадионе до 26 матчей во всех турнирах, из которых МЮ выиграл 17, еще 9 встреч завершились вничью.
Соперник "Манчестер Юнайтед" определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу. Встречи полуфинала пройдут 4 и 11 мая.