Луческу: стадион "Санкт-Петербург" практически не имеет изъянов, но поле специфическое

"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в СибириЭкономика и бизнес 21 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") великолепен и практически не имеет изъянов, но газон на нем специфический. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Мирча Луческу.
В субботу новый стадион примет первый официальный матч - "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата страны сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. В четверг сине-бело-голубые провели на новой арене первую тренировку.
"Мы вчера просто проверили поле, его состояние; поле специфическое - молодая трава, возможно, газон будет рваться. Познакомились с раздевалками, после этого провели настоящую тренировку на базе в Удельной", - рассказал Луческу.
"Стадион на Крестовском невероятен, великолепен, практически без изъянов, комфортабельный, очень впечатляет, чисто футбольный. Крыша очень высоко, этого не чувствуется, посмотрим как будет во время игры, когда бегаешь. Хорошо, что под крышей, так он защищен от непогоды, можно играть в любое время года. Публика ближе к полю, чем на нашем старом стадионе, будет больше поддержки", - также поделился впечатлениями румынский специалист.
Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Предполагается, что после Кубка конфедераций арена перейдет в управление ФК "Зенит".