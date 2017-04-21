Луческу: стадион "Санкт-Петербург" практически не имеет изъянов, но поле специфическое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") великолепен и практически не имеет изъянов, но газон на нем специфический. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Мирча Луческу.

В субботу новый стадион примет первый официальный матч - "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата страны сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. В четверг сине-бело-голубые провели на новой арене первую тренировку.

"Мы вчера просто проверили поле, его состояние; поле специфическое - молодая трава, возможно, газон будет рваться. Познакомились с раздевалками, после этого провели настоящую тренировку на базе в Удельной", - рассказал Луческу.

"Стадион на Крестовском невероятен, великолепен, практически без изъянов, комфортабельный, очень впечатляет, чисто футбольный. Крыша очень высоко, этого не чувствуется, посмотрим как будет во время игры, когда бегаешь. Хорошо, что под крышей, так он защищен от непогоды, можно играть в любое время года. Публика ближе к полю, чем на нашем старом стадионе, будет больше поддержки", - также поделился впечатлениями румынский специалист.

Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Предполагается, что после Кубка конфедераций арена перейдет в управление ФК "Зенит".