Мыскина: теннисистки РФ с боевым настроем подходят к матчу Кубка Федерации с бельгийками

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские теннисистки с боевым настроем подходят к матчу плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против сборной Бельгии. Об этом на пресс-конференции сообщила капитан сборной России Анастасия Мыскина.

Игры между россиянками и бельгийками пройдут 22-23 апреля на московской Малой спортивной арене "Лужники". В первый игровой день между собой встретятся Елена Веснина и Элисон ван Эйтванк, а также Анастасия Павлюченкова и Элиза Мертенс. В воскресенье Веснина встретится с Мертенс, а Павлюченкова сыграет против ван Эйтванк. Также во второй день российская пара Анна Блинкова/ Дарья Касаткина сыграет против бельгийской пары Марина Заневская/Ан-Софи Местах.

"Мы готовимся к любому матчу серьезно, настрой у девчонок боевой. Мы традиционно играем в апреле на грунте, потому что девчонки готовятся к сезону. Кроме того, наши девчонки хорошо играют на грунте, результаты хорошие", - сказала Мыскина.

По словам Весниной, Мертенс сейчас на ходу, поэтому на матч против нее надо серьезно настраиваться. "Ни разу не было возможности сыграть с ними, но знаю этих теннисисток. Мертенс проводит лучший сезон в карьере, она на ходу. Состав молодой у сборной Бельгии, поэтому мы будем серьезно настраиваться", - сказала теннисистка.

Павлюченкова рассказала, что попросит помощи у своего тренера, который является бельгийцем. "Мы все друг друга знаем, слышали, попробую что-нибудь узнать у моего тренера бельгийца", - сказала спортсменка.

Победитель этого матча выйдет в Мировую группу Кубка Федерации.