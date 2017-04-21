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Хоккеист Наместников не сыграет в первом матче сборной России со швейцарцами

Спорт
21 апреля, 14:07 UTC+3 ФРИБУР корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам тренера российской команды Игоря Никитина, у нападающего проблемы со сном
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Владислав Наместников

Владислав Наместников

© AP Photo/Chris O'Meara

ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Владислав Наместников не сыграет в первом из двух матчей Евровызова в составе олимпийской сборной России с командой Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил тренер россиян Игорь Никитин.

Наместников, а также еще два игрока из НХЛ Иван Проворов и Роман Любимов (оба - "Филадельфия"), находятся в составе команды в Швейцарии, где россияне проведут матчи с местной сборной во Фрибуре (21 апреля) и Биле (22 апреля).

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"Наместников тоже готовится к завтрашней игре, мы дали ему немного адаптироваться. Сегодня он играть не будет, поскольку у него со сном есть проблемы, - сказал Никитин. - Ребята, прилетевшие раньше, Проворов и Любимов, сыграют сегодня".

Никитин поделился впечатлениями от работы в сборной с игроками НХЛ. Любимов в прошлом сезоне выступал в ЦСКА, одним из тренеров которого является Никитин.

"Все работают в штатном режиме, стараются. Как изменилась игра Любимова после приезда из НХЛ, покажут ближайшие игры, но я не думаю, что он получил что-то кардинально новое, о чем не знал в ЦСКА и России. Что касается того, что нагрузки в его клубе не очень высокие, то специфика там немного другая - 82 игры. Это приличная нагрузка, поэтому и подготовка связана с этим", - сказал тренер.

По словам Никитина, 20-летнему Проворову удалось закрепиться в "Филадельфии", проведя за клуб все 82 матча регулярного чемпионата, за счет двух вещей. "Как правило, это удается сделать за счет трудолюбия и таланта. Это нужно молодому игроку для того, чтобы закрепиться в любой лиге", - отметил он.

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