Мыскина: российские теннисистки хотят играть матчи Кубка Федерации в пятницу и субботу

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Теннисисткам сборной России пойдет на пользу, если матчи Кубка Федерации будут проводиться не в субботу и воскресенье, а на день раньше. Об этом на пресс-конференции сообщила капитан женской сборной Анастасия Мыскина.
Матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии пройдет 22-23 апреля на Малой спортивной арене "Лужники" в Москве. В первый игровой день между собой встретятся Елена Веснина и Элисон ван Эйтванк, а также Анастасия Павлюченкова и Элиза Мертенс. В воскресенье Веснина встретится с Мертенс, а Павлюченкова сыграет против ван Эйтванк. Также во второй день российская пара Анна Блинкова/Дарья Касаткина сыграет против бельгийской Марина Заневская/Ан-Софи Местах.
"Мы хотели бы, чтобы игры проводились в пятницу и субботу, а в воскресенье у спортсменок был день, чтобы перевести дух", - сказала Мыскина.
Капитан женской сборной Бельгии Доминик Монами согласилась с такой идеей. "Это оставляло бы время игрокам, чтобы вернуться на личные турниры", - отметила она.
Победитель матча Россия - Бельгия выйдет в Мировую группу Кубка Федерации.