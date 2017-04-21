"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги Европы

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"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги ЕвропыСпорт 21 апреля, 14:17
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" встретится с испанской "Сельтой" в полуфинале футбольной Лиги Европы. Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.
Первая игра команд пройдет в Испании.
В другом полуфинале сыграют голландский "Аякс" и французский "Лион", первая встреча состоится в Амстердаме.
Первые матчи пройдут 4 мая, ответные - 11 мая.
Финал турнира состоится 24 мая в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена". Действующим победителем турнира является испанская "Севилья".
"Манчестер Юнайтед" и "Сельта" ранее ни разу не встречались. Более того, команды впервые в своей истории дошли до полуфинальной стадии второго по значимости европейского футбольного турнира.
Жребий дважды сводил "Аякс" и "Лион" в матчах Лиги чемпионов, команды провели четыре встречи. В 2002 году в первом групповом турнире "Аякс" одержал две победы - на своем поле со счетом 2:1, в гостях - 2:0, причем в Амстердаме победу хозяевам принесли два гола Златана Ибрагимовича. В следующую стадию сумел пробиться лишь "Аякс", сумевший в итоге добраться до 1/4 финала, где уступил будущему триумфатору итальянскому "Милану". С тех пор "Аякс" в четвертьфинале Лиги чемпионов никогда не играл.
В 2011 году команды вновь сыграли в групповом турнире, оба раза была зафиксирована нулевая ничья. "Лион" сумел пробиться в 1/8 финала, где неожиданно проиграл кипрскому АПОЭЛу. "Аякс" же занял в группе третье место, продолжив борьбу в Лиге Европы, где проиграл "Манчестер Юнайтед".