"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Сельтой" в полуфинале Лиги Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" встретится с испанской "Сельтой" в полуфинале футбольной Лиги Европы. Жеребьевка турнира прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

Первая игра команд пройдет в Испании.

В другом полуфинале сыграют голландский "Аякс" и французский "Лион", первая встреча состоится в Амстердаме.

Первые матчи пройдут 4 мая, ответные - 11 мая.

Финал турнира состоится 24 мая в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена". Действующим победителем турнира является испанская "Севилья".

История противостояний

"Манчестер Юнайтед" и "Сельта" ранее ни разу не встречались. Более того, команды впервые в своей истории дошли до полуфинальной стадии второго по значимости европейского футбольного турнира.

Жребий дважды сводил "Аякс" и "Лион" в матчах Лиги чемпионов, команды провели четыре встречи. В 2002 году в первом групповом турнире "Аякс" одержал две победы - на своем поле со счетом 2:1, в гостях - 2:0, причем в Амстердаме победу хозяевам принесли два гола Златана Ибрагимовича. В следующую стадию сумел пробиться лишь "Аякс", сумевший в итоге добраться до 1/4 финала, где уступил будущему триумфатору итальянскому "Милану". С тех пор "Аякс" в четвертьфинале Лиги чемпионов никогда не играл.

В 2011 году команды вновь сыграли в групповом турнире, оба раза была зафиксирована нулевая ничья. "Лион" сумел пробиться в 1/8 финала, где неожиданно проиграл кипрскому АПОЭЛу. "Аякс" же занял в группе третье место, продолжив борьбу в Лиге Европы, где проиграл "Манчестер Юнайтед".