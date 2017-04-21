Российские фигуристы занимают третье место после второго дня командного ЧМ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию завершила второй день командного чемпионата мира в Японии на третьем месте. В активе российской команды 74 очка.

Первое место занимает сборная Японии (81), второй идет команда США (78).

Второй день турнира завершился мужской произвольной программой, в которой лучший результат показал японец Юдзуру Ханю (200,49 балла). Второе место занял его соотечественник Сёма Уно (198,49), третье - канадец Патрик Чан (190,74). Россияне Михаил Коляда (184,04) и Максим Ковтун (148,29) заняли пятое и 10-е места соответственно.

Соревновательная часть командного чемпионата мира завершится в субботу произвольными программами у спортивных пар и женщин.