Пропуск ОИ-2016 повлиял на психологическую готовность гимнаста Игнатьева на ЧЕ

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Никита Игнатьев, исключенный летом 2016 года из олимпийского состава перед отправлением в Бразилию, испытывал определенные психологические проблемы при подготовке к чемпионату Европы. Об этом гимнаст сообщил журналистам.

На чемпионате Европы Игнатьев занял четвертое место в личном многоборье, отстав от бронзового призера британца Джеймса Холла на 0,700 балла.

"Очень обидно остановиться в шаге от бронзовой медали, но зато теперь понятно, над чем нужно работать, - признался Игнатьев. - У меня сегодня было очень много ошибок, причем нелепых - на каждом снаряде баллы терял. Отставание от третьего места получилось совсем небольшим. Но проигрывать тоже надо уметь, может быть, эта неудача закалит меня еще больше".

"После Олимпиады, конечно, мне было очень тяжело, но гимнастика мне очень интересна, поэтому много эмоциональных сил не потребовалось, чтобы вернуться в строй, - продолжил спортсмен. - Я сегодня никому не хотел ничего доказывать, что зря меня тогда не взяли в Рио. Но психологически было тяжело собраться после такого длительного перерыва. Но прошел турнир, собрался, все вспомнил".

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.