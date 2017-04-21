Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: дортмундская "Боруссия" создаст после теракта собственный отдел безопасности

Спорт
21 апреля, 17:27 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Как стало известно ранее, близ Тюбингена был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в атаке на автобус с игроками "Боруссии"
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) принял решение создать собственный отдел безопасности после нападения, в результате которого пострадал один из игроков команды. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты Suddeutsche Zeitung.

Смотрите также
Автобус ФК "Боруссия" после нападения, 11 апреля
Прокуратура ФРГ подтвердила задержание выходца из РФ в связи с нападением на ФК "Боруссия"

"Мы инвестируем много средств в улучшение ситуации с безопасностью", - приводит издание слова генерального директора "Боруссии" Ханса-Йоахима Ватцке. Он отметил, что в новом отделе будут работать настоящие профессионалы. "В последние дни я уже провел переговоры с экспертами в области безопасности, которых мы хотим взять на работу, в частности, с бывшими сотрудниками GSG9 (спецназ федеральной полиции - прим. ТАСС) и Федерального ведомства по уголовным делам", - сообщил Ватцке.

"Последние события вынуждают нас прибегнуть к совершенно новым мерам безопасности", - подчеркнул генеральный директор клуба. "Возможно, то, что мы являемся единственным публично торгуемым футбольным клубом на немецком фондовом рынке, сделало нас особенной целью", - признал он. По словам Ватцке, руководство "Боруссии" обсудит вопрос, "не следует ли ввести ограничения в области торговли акциями и другими ценными бумагами", касающимися деятельности клуба.

Как стало известно ранее, близ Тюбингена был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в атаке на автобус с игроками "Боруссии". Согласно данным следствия, молодой человек мог руководствоваться жаждой наживы, так как непосредственно перед терактом через Интернет приобрел ценные бумаги "Боруссии". По версии следствия, он собирался посредством теракта спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Дортмунде
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
В Курской области горит склад боеприпасов
4
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
5
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
6
Варвару Караулову этапировали в колонию
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама