СМИ: дортмундская "Боруссия" создаст после теракта собственный отдел безопасности

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) принял решение создать собственный отдел безопасности после нападения, в результате которого пострадал один из игроков команды. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты Suddeutsche Zeitung.

"Мы инвестируем много средств в улучшение ситуации с безопасностью", - приводит издание слова генерального директора "Боруссии" Ханса-Йоахима Ватцке. Он отметил, что в новом отделе будут работать настоящие профессионалы. "В последние дни я уже провел переговоры с экспертами в области безопасности, которых мы хотим взять на работу, в частности, с бывшими сотрудниками GSG9 (спецназ федеральной полиции - прим. ТАСС) и Федерального ведомства по уголовным делам", - сообщил Ватцке.

"Последние события вынуждают нас прибегнуть к совершенно новым мерам безопасности", - подчеркнул генеральный директор клуба. "Возможно, то, что мы являемся единственным публично торгуемым футбольным клубом на немецком фондовом рынке, сделало нас особенной целью", - признал он. По словам Ватцке, руководство "Боруссии" обсудит вопрос, "не следует ли ввести ограничения в области торговли акциями и другими ценными бумагами", касающимися деятельности клуба.

Как стало известно ранее, близ Тюбингена был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в атаке на автобус с игроками "Боруссии". Согласно данным следствия, молодой человек мог руководствоваться жаждой наживы, так как непосредственно перед терактом через Интернет приобрел ценные бумаги "Боруссии". По версии следствия, он собирался посредством теракта спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт.