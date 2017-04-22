"Бостон" победил "Оттаву" и сократил счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Бостон" обыграл "Оттаву" со счетом 3:2 во втором овертайме пятого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в столице Канады.
В составе "Бостона" голы забили Давид Пастрняк (29) и дважды Шон Курали (38), победную шайбу Курали забросил на 11-й минуте второго овертайма. У "Оттавы" отличились Марк Стоун (12-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (21).
24-летний американский форвард "Бостона" Курали провел третий матч в плей-офф НХЛ в своей карьере и сразу отметился дублем. В регулярном чемпионате нападающий сыграл восемь встреч, набрав лишь одно результативное очко по системе "гол+пас" (0+1). После игры Курали был признан первой звездой встречи, Пастрняк стал второй звездой, Пажо - третьей.
"Бостон" сократил счет в серии до четырех побед - 2-3.
Пятая игра стартового раунда плей-офф между командами состоится в ночь на понедельник на домашней арене "Бостона".