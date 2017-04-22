Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Бостон" победил "Оттаву" и сократил счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

Спорт
22 апреля, 6:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
"Бостон" победил на выезде со счетом 3:2, забросив победную шайбу на 11-й минуте второго овертайма
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Carlos Osorio

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Бостон" обыграл "Оттаву" со счетом 3:2 во втором овертайме пятого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в столице Канады.

Смотрите также
Евгений Кузнецов
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"

В составе "Бостона" голы забили Давид Пастрняк (29) и дважды Шон Курали (38), победную шайбу Курали забросил на 11-й минуте второго овертайма. У "Оттавы" отличились Марк Стоун (12-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (21).

24-летний американский форвард "Бостона" Курали провел третий матч в плей-офф НХЛ в своей карьере и сразу отметился дублем. В регулярном чемпионате нападающий сыграл восемь встреч, набрав лишь одно результативное очко по системе "гол+пас" (0+1). После игры Курали был признан первой звездой встречи, Пастрняк стал второй звездой, Пажо - третьей.

"Бостон" сократил счет в серии до четырех побед - 2-3.

Пятая игра стартового раунда плей-офф между командами состоится в ночь на понедельник на домашней арене "Бостона".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
2
СК в Иркутской области возбудил дело на мать, отравившую младенца водкой из бутылочки
3
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
4
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Пенс: США примут беженцев из Австралии, но лишь из уважения к союзнику
7
СМИ: Ибрагимович завершит карьеру футболиста из-за полученной травмы колена
Темы дня
Загрузка...
Реклама