Россиянка Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на ЧЕ в Румынии

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Мария Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на проходящем в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили ее выступление в 14,283 балла.

Чемпионкой Европы в опорном прыжке стала француженка Колин Девилляр (14,450) второе место заняла представительница Великобритании Элисса Дауни (14,350) , третье - венгерка Болгарка Деваи (14,317).

Восьмое место заняла еще одна представительница России Ангелина Мельникова (14,000).

Пасека - чемпионка мира и Европы 2015 года в опорном прыжке, на Олимпиаде-2016 она на этом снаряде стала второй, четырьмя годами ранее в Лондоне - третьей. После Игр в Рио- де-Жанейро эта спортсменка испытывала серьезные проблемы со спиной и была включена в состав национальной команды на ЧЕ за несколько дней до вылета в Румынию.

Мельникова дебютировала в составе национальной команды в прошлом сезоне. В ее активе - золото ЧЕ-2016 и серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро (обе награды - в командном турнире).