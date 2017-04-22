Россиянка Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на ЧЕ в Румынии

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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Мария Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на проходящем в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили ее выступление в 14,283 балла.
Чемпионкой Европы в опорном прыжке стала француженка Колин Девилляр (14,450) второе место заняла представительница Великобритании Элисса Дауни (14,350) , третье - венгерка Болгарка Деваи (14,317).
Восьмое место заняла еще одна представительница России Ангелина Мельникова (14,000).
Пасека - чемпионка мира и Европы 2015 года в опорном прыжке, на Олимпиаде-2016 она на этом снаряде стала второй, четырьмя годами ранее в Лондоне - третьей. После Игр в Рио- де-Жанейро эта спортсменка испытывала серьезные проблемы со спиной и была включена в состав национальной команды на ЧЕ за несколько дней до вылета в Румынию.
Мельникова дебютировала в составе национальной команды в прошлом сезоне. В ее активе - золото ЧЕ-2016 и серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро (обе награды - в командном турнире).