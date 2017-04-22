Открыть крышу на арене "Санкт-Петербург" можно будет при температуре выше пяти градусов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Открыть крышу арены "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") будет возможно только при установлении в городе среднесуточной температуры выше пяти градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Санкт- Петербурга Игорь Албин.
В субботу проходит первый матч на новом стадионе. В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" принимает "Урал" из Екатеринбурга. Встреча проходит при закрытой крыше.
"Мы не завершили автоматизацию раздвижной кровли. Это связано с тем, что датчики и систему управления можно монтировать только при среднесуточной температуре более пяти градусов тепла. Для того, чтобы открыть кровлю и держать ее в таком стационарном положении, нужно дождаться температуры "плюс пять", - пояснил Албин.
"Снег нам помешал, конечно же. На раздвижной части кровли была протечка, но это естественно, поскольку она не приспособлена для работы в таких условиях. В целом, есть масса мелких нюансов, но ничего вызывающего", - добавил Албин.
Санкт-Петербург примет матч-открытие Кубка конфедераций. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.