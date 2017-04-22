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Григорьянц: у КДК есть основания возбудить дело против Павлюченко за атаку на судью

Спорт
22 апреля, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Форвард "Урала" получил прямую красную карточку на 61-й минуте встречи с "Зенитом", которая проходит в Санкт-Петербурге
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Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

© Никита Медведевских/Футбольный клуб "Урал"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) имеет все основания для возбуждения дела против нападающего "Урала" Романа Павлюченко, который в матче чемпионата России с "Зенитом" был удален за атаку на главного арбитра Алексея Еськова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Павлюченко получил прямую красную карточку на 61-й минуте встречи, которая проходит в Санкт-Петербурге, после того, как Еськов принял решение предъявить вторую желтую карточку в матче полузащитнику екатеринбуржцев Эрику Бикфалви. Нападающий начал оскорблять Еськова, а путь к судье Павлюченко преграждали одноклубники. Счет к этому моменту был 0:0.

"Нам необходимо дождаться рапорта делегата матча. Конечно, все основания для возбуждения дела есть, здесь вопросов нет, но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг", - оценил Григорьянц возможность увеличения автоматической одноматчевой дисквалификации игрока.

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