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Сезон Медведевой: российская фигуристка установила очередные рекорды на командном ЧМ

Спорт
22 апреля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Российские фигуристы повторили свое достижение 2015 года, когда впервые завоевали серебро
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© AP Photo/Francois Mori

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию заняла второе место на командном чемпионате мира в Токио, набрав в сумме 105 очков. Первое место заняли хозяева турнира фигуристы сборной Японии (109), третье место у команды США (97).

Российские фигуристы повторили свое достижение 2015 года, когда впервые завоевали серебро.

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Соревнования завершились в субботу выступлением фигуристок-одиночниц с произвольной программой. Сборную России представляли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовый призер мирового первенства Елена Радионова. Перед этим видом россияне отставали от японцев на три очка, и если бы Медведева с Радионовой выступили так же, как и в короткой программе (первое и второе места), то подняли бы команду на высшую ступень пьедестала.

Медведева продемонстрировала очередной безупречный прокат и победила с мировым рекордом, но Радионова, несмотря на то, что показала свой лучший результат в сезоне (137,07), смогла стать по итогам произвольной программы лишь пятой, пропустив вперед двух японок. В результате сборная России закончила турнир на втором месте.

"Я всех поздравляю с этим результатом, - сказал ТАСС вице-премьер Виталий Мутко. - Особенно Женю Медведеву, хочется пожелать, чтобы она продолжала так же работать, трудиться. Мировой рекорд не каждый день устанавливается, тем более в фигурном катании, так что ей удачи".

Рекордсменка Медведева

Евгения Медведева, которой еще не исполнилось и 18 лет, в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она обновила свой рекорд в произвольной программе (150,79), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ким Юн А по сумме баллов за две программы (229,71).

В марте на мировом первенстве в Хельсинки россиянка вновь показала лучший результат в мире в произвольной программе (154,40) и по сумме баллов (233,41). А теперь и в Токио Медведева подтвердила свой высочайший класс, обновив мировые рекорды в короткой (80,85) и произвольной программах (160,46). В этом сезоне Медведева не проиграла ни одного важного старта, последовательно победив в финале Гран-при, на чемпионате Европы, мира и командном мировом первенстве.

Достойный результат

Представители мужского одиночного катания Михаил Коляда и Максим Ковтун не сумели добыть больших баллов для российской команды. Они заняли 4-е и 11-е места соответственно в короткой программе. В произвольной программе Коляда стал 5-м, а Ковтун - 10-м. Олимпийские чемпионы Игр-2014 в Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком и произвольном танцах. На своем уровне выступила спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов: она заняла четвертое место в короткой программе и второе - в произвольной.

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, подводя для ТАСС итоги турнира, в целом счел показанный россиянами результат достойным. "Формат этого турнира отличается от олимпийского формата, он иной, удобный хозяевам. А спортсменам очень тяжело выступать на таком турнире, потому что после чемпионата мира прошло немного времени, а Женя Медведева - исключение. Результат нашей команды можно назвать достойным", - сказал он.

Что касается самой Медведевой, то в ее штабе оценивают командный чемпионат мира как подготовительный старт к олимпийскому сезону.

"У нее очень успешный сезон, она набрала хорошую форму, психологически находится на подъеме. Текущий старт очень хорош в качестве подготовки к олимпийскому сезону, поэтому его нужно рассматривать именно с этой точки зрения", - заявил ТАСС хореограф и постановщик программ Илья Авербух.

Командный чемпионат мира проводится с 2009 года в Токио. Ранее трижды чемпионами командного первенства становилась команда США (2009, 2013,2015) и один раз сборная Японии (2012). В турнире принимали участие шесть команд, по итогам выступления в каждом виде программы сборным начислялись очки от одного до 12.

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