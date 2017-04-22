Агент: Зайцев, скорее всего, приедет на ЧМ в случае вылета "Торонто" из Кубка Стэнли

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитники Никита Зайцев и Алексей Марченко с большой долей вероятности присоединятся к сборной России в случае поражения "Торонто" в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.

В серии до четырех побед "Вашингтон" ведет со счетом 3-2. Следующий матч состоится в Торонто в ночь на понедельник.

"С большой долей вероятности Зайцев и Марченко приедут в сборную в случае поражения "Торонто", - сказал агент.

Зайцев в дебютном сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 82 матча и набрал 36 очков (4 шайбы и 22 передачи) при показателе полезности "-22". В плей-офф 25-летний россиянин сыграл три встречи при показателе полезности "-3"

Марченко начал сезон в "Детройте" и завершил регулярный чемпионат в "Торонто". В активе 25-летнего защитника 41 проведенный матч в регулярном чемпионате и 8 очков (1+7). В плей-офф он провел 6 игр.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.