Футболист "Зенита" Молло сравнил арену "Санкт- Петербург" с мадридским "Сантьяго Бернабеу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Стадион "Санкт-Петербург", на котором футбольный клуб "Зенит" провел первый матч, похож на домашнюю арену испанского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Такое мнение высказал полузащитник "Зенита" Йоанн Молло.

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча стала первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена").

"Стадион очень красивый! "Сантьяго Бернабеу"! - сказал Молло. - Мы очень хотели выиграть, потому что мы боремся за второе место".

"Судья прав", - так Молло прокомментировал работу главного арбитра матча Алексея Еськова, удалившего трех игроков "Урала".

"Зенит" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице.