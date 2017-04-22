Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Зенита" Молло сравнил арену "Санкт- Петербург" с мадридским "Сантьяго Бернабеу"

Спорт
22 апреля, 16:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Стадион "Санкт-Петербург", на котором футбольный клуб "Зенит" провел первый матч, похож на домашнюю арену испанского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Такое мнение высказал полузащитник "Зенита" Йоанн Молло.

Смотрите также
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча стала первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена").

"Стадион очень красивый! "Сантьяго Бернабеу"! - сказал Молло. - Мы очень хотели выиграть, потому что мы боремся за второе место".

"Судья прав", - так Молло прокомментировал работу главного арбитра матча Алексея Еськова, удалившего трех игроков "Урала".

"Зенит" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
7
Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений
Темы дня
Загрузка...
Реклама