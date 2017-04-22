Гимнастка Еремина довольна серебру чемпионата Европы, но рассчитывала на золото

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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Елена Еремина, первый сезон выступающая в составе национальной команды, очень довольна своей серебряной медалью в упражнениях на брусьях, но рассчитывала побороться за золото. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
Чемпионкой Европы в опорном прыжке стала бельгийка Нина Дерваэль, третье место поделили немка Элизабет Зейтц и британка Элисса Дауни.
"Я очень рада, что сумела здесь стать второй, - призналась Еремина. - Вчера у меня не сложилось побороться за медали, поэтому сегодня очень настраивалась на выступление, а вчерашнее четвертое место меня еще больше подстегнуло. Видимо, я вчера недостаточно была готова. Сегодня очень хотелось, конечно выиграть".
"Могла ли побороться за золото? Я концовку смазала, снизила базу, поэтому с меня сняли баллы, но эта медаль очень важна для меня и добавит уверенности на будущее. Теперь хочется еще больше работать и прибавлять в мастерстве", - подытожила гимнастка.
Еремина - дебютантка сборной России, для которой чемпионат Европы 2017 года стал первым взрослым турниром в карьере. В финале личного многоборья Еремина остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место. В ее активе - две золотых награды юниорского ЧЕ-2016 в личном и командном многоборье, а также бронза в упражнении на бревне.