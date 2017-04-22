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Будогосский призвал дождаться оценки матча "Зенит" - "Урал" от комиссии РФС по судейству

Спорт
22 апреля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, во время игры три футболиста "Урала" были удалены
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Андрей Будогосский

Андрей Будогосский

© ТАСС/ Евгений Волчков, архив

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский призвал всех пока не давать оценки работе арбитра Алексея Еськова на матче "Зенит" - "Урал" и дождаться решения контрольно-квалификационной комиссии. Об этом он сообщил ТАСС.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"

Матч 24-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" прошел в субботу на новом стадионе в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 2:0. По ходу встречи Еськов удалил трех игроков "Урала".

"Ну и что, что три красные? Да, это бывает нечасто, это факт. Комиссия посмотрит и вынесет вердикт, а пока не будем давать комментарии", - сказал Будогосский.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоится после тура.

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