Будогосский призвал дождаться оценки матча "Зенит" - "Урал" от комиссии РФС по судейству

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский призвал всех пока не давать оценки работе арбитра Алексея Еськова на матче "Зенит" - "Урал" и дождаться решения контрольно-квалификационной комиссии. Об этом он сообщил ТАСС.
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Матч 24-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" прошел в субботу на новом стадионе в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 2:0. По ходу встречи Еськов удалил трех игроков "Урала".
"Ну и что, что три красные? Да, это бывает нечасто, это факт. Комиссия посмотрит и вынесет вердикт, а пока не будем давать комментарии", - сказал Будогосский.
Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоится после тура.