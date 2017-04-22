Боярский: футболисты "Урала" агрессивно провели матч с "Зенитом", несмотря на удаления

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболисты "Урала" агрессивно проявили себя в матче с "Зенитом", несмотря на три удаления. Об этом ТАСС заявил известный актер театра и кино, болельщик "Зенита" Михаил Боярский.
Матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" стал первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена") и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время встречи с поля были удалены три игрока команды из Екатеринбурга. Боярский выступил диктором встречи.
"Я был очень взволнован тем, что пришлось быть диктором, - сказал Боярский. - Но, судя по комментариям болельщиков, игра могла быть лучше. Однако "Урал" проявил себя максимально агрессивно, несмотря на то, что команда была ранена. А справедливо или нет - пусть решают специалисты".
"Зенит" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Урал" прервал серию из четырех побед и с 29 очками располагается на 10-й строчке.
В следующем туре "Зенит" 26 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", "Урал" днем ранее в гостях встретится с московским "Спартаком".