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Тренер: дебютантка сборной РФ гимнастка Еремина могла бороться за золото ЧЕ на брусьях

Спорт
22 апреля, 17:11 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Чемпионкой Европы в этом упражнении стала бельгийка Нина Дерваэль
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Елена Еремина, завоевавшая серебро чемпионата Европы в упражнениях на брусьях, могла побороться за золото, если бы не допустила ошибку в исполнении одного из элементов. Об этом сообщил журналистам старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин.

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Чемпионкой Европы в этом упражнении стала бельгийка Нина Дерваэль.

"Елена сегодня выступила очень хорошо, она сегодня показала новую комбинацию, которая ей все три дня здесь удавалась, - отметил Гребенкин. - Конечно, она сегодня ошиблась на вертушке в 360 градусов, но теперь будет над чем работать. Потенциально Еремина могла претендовать и на золото. База была одинакова у всех, и, получись у нее вертушка, могли отдать судьи нам первое место".

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

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