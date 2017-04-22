Тренер: дебютантка сборной РФ гимнастка Еремина могла бороться за золото ЧЕ на брусьях

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Елена Еремина, завоевавшая серебро чемпионата Европы в упражнениях на брусьях, могла побороться за золото, если бы не допустила ошибку в исполнении одного из элементов. Об этом сообщил журналистам старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин.

Чемпионкой Европы в этом упражнении стала бельгийка Нина Дерваэль.

"Елена сегодня выступила очень хорошо, она сегодня показала новую комбинацию, которая ей все три дня здесь удавалась, - отметил Гребенкин. - Конечно, она сегодня ошиблась на вертушке в 360 градусов, но теперь будет над чем работать. Потенциально Еремина могла претендовать и на золото. База была одинакова у всех, и, получись у нее вертушка, могли отдать судьи нам первое место".

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.