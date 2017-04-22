Веснина: советы Макаровой помогли обыграть ван Уйтванк на теннисном Кубке Федерации

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская теннисистка Елена Веснина воспользовалась советом своей коллеги Екатерины Макаровой перед матчем плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с бельгийкой Алисон ван Уйтванк. Об этом россиянка рассказала журналистам.
Веснина обыграла ван Уйтванк со счетом 6:3, 6:4 в стартовом поединке матча сборных России и Бельгии, который проходит в Москве. В паре с Макаровой Веснина стала олимпийской чемпионкой 2016 года.
"Это всегда сумасшедшее напряжение, нервозность, ведь я как лидер должна была задать настроение для следующих матчей. С Алисон я никогда не встречалась, одно дело ты смотришь в интернете, другое - первые геймы, которые прошли как разведка боем. Мне понадобилось время, чтобы понять соперницу и довести дело до победы. Катя Макарова с ней играла, пару советов она нам передала, я их использовала, и они мне помогли", - сообщила Веснина.
"Алисон неплохо играет на грунте, во втором сете я стала играть менее интенсивно, но с большей агрессией. При ее подачах мне было тяжело вернуть мяч в игру, и Настя Мыскина (капитан команды. - Прим. ТАСС) мне сказала, чтобы я блокировала подачу под заднюю линию, учитывая ее скорость. Она играла очень длинно и плоско, у нее хорошая первая подача, с активным вращением, плоские удары она чередовала со сложными полусредними", - рассказала Веснина.
"Мне нужно было терпеть, и во втором сете я сыграла попроще, что принесло результат", - заключила теннисистка.
Счет в матче до трех побед стал 1-0 в пользу российской сборной. Во втором поединке играют Анастасия Павлюченкова и Элиза Мертенс.