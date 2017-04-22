Эксперт: первое удаление в матче "Зенит" - "Урал" было ошибочное и сломало игру

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский арбитр Алексей Еськов должен получить неудовлетворительную оценку за работу в матче "Зенит" - "Урал", потому что сломал игру, ошибочно удалив с поля полузащитника екатеринбуржцев Эрика Бикфалви. Такое мнение ТАСС высказал бывший судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Натан Бартфельд.

Матч 24-го тура чемпионата России между санкт- петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" прошел в субботу на новом стадионе в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 2:0. По ходу встречи Еськов удалил трех игроков "Урала" - Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

"Я считаю, что нарушения в моменте с удалением Бикфалви не было, потому что это несчастный случай - игрок "Урала" попадает в мяч, Игорь Смольников идет до конца и подставляет ногу туда, где мяча уже нет. Сейчас в футболе все определяется по мячу. Если бы уралец второй ногой попал бы в игрока, тогда был бы совсем другой случай, а в этом эпизоде Бикфалви сыграл в мяч, поэтому нарушения не было", - сказал Бартфельд.

"Что касается удаления Павлюченко, при любом раскладе игрок не имеет права разговаривать с судьей, - продолжил собеседник ТАСС. - Кроме того, мне представляется, что там была нецензурная брань в адрес арбитра. Этого не слышали ни я, ни вы, но Еськов так смело поднял красную карточку, что, кажется, это имело место быть. Футболисты не имеют права оскорблять арбитра, желтой за это не бывает, так что, если в протоколе будет запись о нецензурной брани, то абсолютно справедливо".

"Также не ясно, какие слова были сказаны в моменте с удалением Емельянова, надо смотреть протокол. По Дзюбе решение правильное, но если там тоже была нецензурная брань, то должна была быть красная карточка. Вообще вы понимаете, что игра была сломлена первым моментом, все-таки вторая желтая должна быть абсолютно уверенная, а тут была ошибка. Если бы я был инспектором, то поставил бы "двойку", потому что первый момент сломал игру, после чего появились еще две красные карточки", - заключил бывший инспектор.

"Зенит" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Урал" прервал серию из четырех побед и с 29 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Зенит" 26 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", "Урал" днем ранее в гостях встретится с московским "Спартаком".