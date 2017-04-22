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Семин: одной из причин ничьи в матче "Локомотив" - "Амкар" стало судейство

Спорт
22 апреля, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В субботу "Локомотив" в матче 24-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с пермским "Амкаром" со счетом 3:3
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Юрий Семин

Юрий Семин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Одной из причин ничейного результата в матче чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Амкаром" стало ошибочное судейство арбитра Сергея Иванова. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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"Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата России

В субботу "Локомотив" в матче 24-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с пермским "Амкаром" со счетом 3:3. Второй гол пермяков был забит на 61-й минуте, по мнению экспертов, с не самого очевидного пенальти, а третий - из положения "вне игры".

"Был интересный матч, много забитых голов, но обидно было упустить победу. Причины были: во-первых, надо было менять раньше Чорлуку; во-вторых, на мой взгляд, еще одна причина - судейство, арбитру надо было вместо пенальти показывать игроку желтую карточку, а третий гол был забит из офсайда; в-третьих, хорошо сыграл "Амкар", - сказал Семин.

После этого матча "Локомотив" остался на пятом месте, набрав 35 очков. "Амкар" опустился на девятое место в турнирной таблице с 34 очками, пропустив вперед "Ростов", который обыграл "Спартак" (3:0).

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