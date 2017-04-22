Семин: одной из причин ничьи в матче "Локомотив" - "Амкар" стало судейство

Эксперт: судья ошибочно удалил футболиста "Спартака" Глушакова в игре с "Ростовом"Спорт 22 апреля, 19:31
Футболист "Локомотива" Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с "Амкаром"Спорт 22 апреля, 19:19
Семин: одной из причин ничьи в матче "Локомотив" - "Амкар" стало судействоСпорт 22 апреля, 18:52
Российский военнослужащий убит в армянском городе ГюмриПроисшествия 22 апреля, 18:48
"Бавария" и "Майнц" сыграли вничью в матче чемпионата ГерманииСпорт 22 апреля, 18:36
"Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 18:30
"Чарлстонский стрелок" переведен в тюрьму в ожидании казниПроисшествия 22 апреля, 18:27
"Ростов" разгромил "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 18:27
Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матчеСпорт 22 апреля, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Одной из причин ничейного результата в матче чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Амкаром" стало ошибочное судейство арбитра Сергея Иванова. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
В субботу "Локомотив" в матче 24-го тура чемпионата России на своем поле сыграл вничью с пермским "Амкаром" со счетом 3:3. Второй гол пермяков был забит на 61-й минуте, по мнению экспертов, с не самого очевидного пенальти, а третий - из положения "вне игры".
"Был интересный матч, много забитых голов, но обидно было упустить победу. Причины были: во-первых, надо было менять раньше Чорлуку; во-вторых, на мой взгляд, еще одна причина - судейство, арбитру надо было вместо пенальти показывать игроку желтую карточку, а третий гол был забит из офсайда; в-третьих, хорошо сыграл "Амкар", - сказал Семин.
После этого матча "Локомотив" остался на пятом месте, набрав 35 очков. "Амкар" опустился на девятое место в турнирной таблице с 34 очками, пропустив вперед "Ростов", который обыграл "Спартак" (3:0).