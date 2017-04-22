Каррера заявил, что не смог настроить футболистов "Спартака" на матч с "Ростовом"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера взял на себя ответственность за поражение в матче чемпионата России от "Ростова", добавив, что не сумел настроить команду на эту встречу. Об этом итальянский специалист заявил на пресс- конференции.
В субботу "Ростов" на своем поле со счетом 3:0 разгромил "Спартак" в матче 24-го тура чемпионата России. На 76-й минуте с поля был удален капитан красно-белых Денис Глушаков.
"Беру на себя ответственность за поражение, я не смог передать мотивацию игрокам. Я знал, что будет очень трудно, сегодня у "Ростова" было что-то большее внутри. Сегодня ничего не получилось из того, что мы пробовали на тренировках, думаю, был неправильный подход к этому матчу. Единственный позитив, что отрыв пока семь очков ", - сказал специалист.
"У Фернандо свело ногу, завтра узнаем, что с ним", - добавил Каррера.
"Спартак" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России с 54 очками, идущий вторым ЦСКА сократил отставание до семи баллов. "Спартак" в следующем матче 25 апреля примет на своем поле екатеринбургский "Урал".