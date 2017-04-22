Тренер Данильянц назвал футболистов "Ростова" мужиками после победы над "Спартаком"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц назвал своих подопечных мужиками после победы над московским "Спартаком" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

В субботу "Ростов" на своем поле со счетом 3:0 разгромил "Спартак".

"Поздравляю команду с победой, они мужики. На первый взгляд у Тимофея Калачева серьезное повреждение. В первой половине матча мы присматривались, а потом взялись за дело. Скандальный первый матч в уме не держали", - сказал Данильянц.

"Федор Кудряшов прилетает завтра и начинает тренироваться. Владимир Гранат продолжает восстанавливаться. Конкретных сроков его возвращения нет", - добавил специалист.

"Спартак" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России с 54 очками, идущий вторым ЦСКА сократил отставание до семи баллов. "Ростов" идет пятым с 36 баллами.

"Спартак" в следующем матче 25 апреля примет на своем поле екатеринбургский "Урал". "Ростов" в этот же день проведет домашнюю игру с "Уфой".