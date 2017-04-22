Эксперт: хоккеисты РФ из североамериканских клубов играли на юношеском ЧМ невыразительно

БИЛЬ /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты юношеской сборной России (до 18 лет) из североамериканских клубов выглядели на чемпионате мира в Словакии не так выразительно по сравнению с тем, когда они играли в отечественных командах. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший игрок "Спартака" и "Крыльев Советов", руководитель селекционного отдела СДЮШОР московского "Динамо" Александр Фаткуллин.

Российские хоккеисты уступили в полуфинале юношеского чемпионата мира в словацком Попраде команде Финляндии в овертайме со счетом 1:2. В составе россиян выступали восемь хоккеистов, играющих в молодежных лигах США и Канады. В воскресенье россияне сыграют за третье место.

"Такого превосходства над соперниками, которое ожидали, практически не было - все игры были напряженными, но я ожидал большего от этой команды 1999 года рождения. Из ребят, приглашенных из Северной Америки, более-менее показал себя Свечников, а остальные же, по моему мнению, немного подрастеряли то, что они умели здесь, - сказал Фаткуллин. - Взять того же Калтыгина, который дома был одним из лидеров в своем возрасте, а после приезда из Америки играл в четвертом звене. Когда они выступали в России, то выглядели намного интереснее, а сейчас - не так выразительно".

По словам специалиста, результат россиян мог быть немного другим, если бы на чемпионате мира сумел выступить Клим Костин, который считается фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги. Форвард пропустил турнир из-за травмы и последующей операции. "Взять, к примеру, последний молодежный чемпионат мира, где Капризов вел за собой команду. Думаю, что Костин из той же плеяды: был бы он на турнире, все бы немного по-другому сложилось, команде он бы помог", - отметил он.

В молодежной сборной России из состава юношеской команды по силам закрепиться двум-трем игрокам, считает Фаткуллин.

"Если смотреть по последним годам работы в сборной Брагина (главный тренер молодежной сборной России - прим. ТАСС), он не особо приветствует, чтобы у него играли в команде люди младших возрастов. Взять последний турнир, где сборная была составлена из игроков 1997 года рождения, а из тех, кто 1998 года - два-три максимум. Может быть, пополнит команду Свечников, посмотрим, как восстановится Костин после травмы", - подчеркнул Фаткуллин.