Морозов: "Реактору" не хватило сил в финале МХЛ с "Красной Армией" из-за эпидемии простуды

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нижнекамскому "Реактору" не хватило сил в финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с московской "Красной Армией" из-за эпидемии простуды, некоторые игроки команды выступали с температурой. Такое мнение журналистам выразил управляющий директор турнира Алексей Морозов.
В субботу "Красная Армия" одержала победу над "Реактором" со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ и стала обладателем Кубка Харламова во второй раз в истории. Встреча прошла в Москве.
"Был хороший сезон, очень интересный, в "регулярке" три команды набрали одинаковое количество очков. Можно сказать, что он получился и непредсказуемым, ребята играли с азартом, бились, хотели себя проявить. У многих все получилось, у кого-то не очень, а теперь настало время делать выводы. В целом мы довольны, остались удовлетворены посещаемостью, в Москве на финале удалось собрать достаточное количество болельщиков для молодежной лиги, поэтому праздник удался", - сказал Морозов.
"Сегодня была упорная игра, в третьей встрече было два первых гола, тяжело было бороться. В Нижнекамске была эпидемия (простуды), многие играли с температурой, поэтому у них не хватало силенок. ЦСКА, конечно же, показывает свою сильную школу, есть перспектива и рост. "Реактор" тоже силен, не просто так завоевал серебро, и меня радует, что клубы так относятся к своей молодежи", - добавил он.
Ранее победителями Кубка Харламова, помимо "Красной Армии" (2011 и 2017 годы), становились ярославский "Локо" (2016), нижегородская "Чайка" (2015), московский МХК "Спартак" (2014), "Омские Ястребы" (2012, 2013) и магнитогорская команда "Стальные Лисы" (2010).