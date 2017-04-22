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Есмантович: триумф "Красной Армии" над "Реактором" в МХЛ воспитает победный дух у ребят

Спорт
22 апреля, 21:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Армейский клуб выиграл финальную серию со счетом 4-0
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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Победа над нижнекамским "Реактором" в финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) позволяет столичной "Красной Армии" с оптимизмом смотреть в будущее, именно в таких матчах воспитывается победный дух. Такое мнение журналистам выразил президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович.

В субботу "Красная Армия" одержала победу над "Реактором" со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ и стала обладателем Кубка Харламова во второй раз в истории.

"Кубок Харламова - очень почетный трофей. Это дорога в жизнь многих наших ребят. Они доказали, что вера в победу - это как вера в Бога, она либо есть, либо ее нет. Теперь наша молодежь понимает, что она есть, в таких сериях и воспитывается дух чемпиона", - сказал Есмантович.

"Они столкнулись в финале с сильным соперником, "Реактор" выиграл "регулярку". Эта победа позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Наша школа хорошо работает, все грамотно выстроено. Важно теперь правильно работать в нужном направлении и двигаться к еще непокоренной цели - Кубку Гагарина", - добавил он.

Ранее победителями Кубка Харламова, помимо "Красной Армии" (2011 и 2017 годы), становились ярославский "Локо" (2016 год), нижегородская "Чайка (2015), московский МХК "Спартак" (2014), "Омские Ястребы" (2012, 2013) и магнитогорская команда "Стальные Лисы" (2010).

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