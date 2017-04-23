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Албин: стадион "Санкт-Петербург" будет передан в управление ФК "Зенит" до конца 2017 года

Спорт
23 апреля, 11:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, апреля. /ТАСС
Первый официальный матч на новом стадионе прошел 22 апреля
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Тренировка "Зенита" на новом стадионе

Тренировка "Зенита" на новом стадионе

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Новый стадион "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") планируется передать в управление футбольному клубу "Зенит" до конца 2017 года. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

Первый официальный матч на новом стадионе прошел 22 апреля. В 24-м туре премьер-лиги встретились "Зенит" и екатеринбургский "Урал" (2:0).

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"Передача стадиона в управление футбольного клуба "Зенит" представляет собой сложный механизм с точки зрения налогообложения и иных мотивов, - сказал Албин. - "Зенит" настаивает на концессионном механизме. Была подготовлена дорожная карта, в соответствии с ней передача в концессию этого объекта должна состояться не позднее августа 2017 года. Но, по моим расчетам, эти мероприятия реально выполнить до конца 2017 года".

"То есть сейчас эксплуатирующей организацией стадиона выступает подведомственное учреждение комитета по спорту, а на период организации и проведения матчей по договору безвозмездного пользования этим стадионом управляет футбольный клуб "Зенит" - вот такая сложная система управления, - добавил Албин. - И постепенно ответственность будет переходить в сторону "Зенита". Это неплохо, потому что клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем".

В мае новый стадион примет еще два тестовых матча, игры запланированы на 5 мая (соперником "Зенита" станет "Терек") и 17 мая ("Краснодар").

Также на арене состоится матч-открытие Кубка конфедераций. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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