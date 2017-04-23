МЮ победил "Бернли", продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчей

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (21-я минута) и Уэйн Руни (39).
Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 23 матчей. В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав 63 очка. "Бернли" занимает 15-е место с 36 баллами.
Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 27 апреля в гостях против "Манчестер Сити". "Бернли" двумя днями позже на выезде встретится с "Кристал Пэлас".