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МЮ победил "Бернли", продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчей

Спорт
23 апреля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (21-я минута) и Уэйн Руни (39)
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Уэйн Руни

Уэйн Руни

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (21-я минута) и Уэйн Руни (39).

Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 23 матчей. В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав 63 очка. "Бернли" занимает 15-е место с 36 баллами.

Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 27 апреля в гостях против "Манчестер Сити". "Бернли" двумя днями позже на выезде встретится с "Кристал Пэлас".

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