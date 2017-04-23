Соловейчик: сборная Азербайджана по дзюдо дисквалифицирована на ЧЕ по ошибке тренеров

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ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная Азербайджана была дисквалифицирована и лишена бронзовых наград командного турнира на чемпионате Европы по дзюдо в результате ошибки собственных тренеров. Об этом ТАСС заявил президент Европейской федерации дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик.
В матчевой встрече за бронзу в формате "стенка на стенку" со сборной Украины азербайджанская команда из пяти дзюдоистов вела со счетом 3:0, после чего Мамедали Мехтиев, выступающий в весе до 90 кг, жестом показал, что готов отдать схватку сопернику. Аналогичная ситуация произошла на соседнем ковре, где за бронзу сражались сборные Франции и Венгрии, от дальнейшей борьбы отказался француз.
"Просто удивительная для меня ситуация произошла, - рассказал ТАСС Соловейчик. - На мой взгляд, это была тренерская ошибка, ведь в правилах дзюдо четко прописано, если спортсмен оказывается от борьбы без медицинских причин, команда дисквалифицируется. И если французы в любом случае проигрывали, то азербайджанцам ошибка собственного тренера стоила командной медали".
Соловейчик предположил, что к концу команды сильно устали. "Возможно, причиной произошедшего стала общая усталость, но мы не случайно перед каждым стартом раз за разом проговариваем правила", - отметил президент EJU.