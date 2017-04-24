Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полтысячи Месси: "Барселона" обыграла "Реал" в "класико" испанского футбола

Спорт
24 апреля, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Аргентинец принес победу своей команде в компенсированное время, этот гол стал для него 500-м в составе сине-гранатовых
Поделиться
Материал из 1 страницы
Лионель Месси (справа)

Лионель Месси (справа)

© EPA/Juan Carlos Hidalgo

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Барселона" в Мадриде обыграла "Реал" со счетом 3:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу и возглавила таблицу первенства. Героем матча стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время, гол стал 500-м для аргентинца в составе сине-гранатовых.

"Реал" привык к вседозволенному судейству

В первом тайме команды обменялись голами - у мадридцев отличился Каземиро (28-я минута), каталонцы ответили мячом Месси (33). На 73-й минуте Иван Ракитич вывел сине- гранатовых вперед, после чего красную карточку получил лидер обороны "Реала" Серхио Рамос. Однако мадридцы сумели сравнять счет в меньшинстве - на 85-й минуте мяч забил Хамес Родригес. И все же "Барсе" удалось вырвать победу - Месси за мгновения до финального свистка замкнул передачу с левого фланга от Жорди Альбы.

"Барселона" сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли "Реал" в этой встрече", - сказал после матча защитник "Барселоны" Жерар Пике, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo.

Колкий на язык Пике не мог обойти вниманием тему судейства. "Это чистая красная карточка - Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам "Реала" дозволено все", - заявил он.

Уходя с поля, Рамос указал Пике на то, что он слишком много болтает, а потом ответил своему партнеру по сборной. "Реал" - это не "Барселона", где всегда говорят о судействе. К решению о моем удалении мы отнесемся с уважением, хоть это было и неправильное решение", - сказал Рамос в эфире beIN Sports.

Месси - лучший футболист в истории

Тем не менее, все скандалы и перепалки в этот вечер затмил Месси, решивший исход матча и достигший отметки в 500 мячей за "Барселону". В чемпионате Испании аргентинец забил 343 гола (в 377 матчах), в Кубке Испании - 43 (61), в еврокубках - 94 (115), в других турнирах - 20 (24). Месси в возрасте 13 лет оказался в молодежной команде "Барселоны". За основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года - в матче с "Эспаньолом", а свой первый гол за сине- гранатовых забил 1 мая 2005 года - в поединке с "Альбасете".

Смотрите также
Лионель Месси
Месси забил за "Барселону" 500-й гол в карьере

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча назвал Месси лучшим футболистом в истории. "Я многое видел в футболе, его голы этому подтверждение. "Барселона" - великий клуб, и Месси является его частью и историей", - приводит AS слова тренера.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был более скуп на похвалу, но не отдать должное Месси не мог. "Месси - ключевой игрок "Барселоны", и он снова забил два гола, с чем его можно поздравить. У него появляются шансы, он их реализует", - сказал Зидан.

Месси забил 23 гола в 34 матчах между "Реалом" и "Барселоной" и остался лучшим бомбардиром "класико" в составах обеих команд. При этом аргентинец, оформив дубль, побил рекорд легенды "Реала" Альфредо ди Стефано по количеству мячей в "класико" в чемпионате Испании. У ди Стефано было 14, у Месси стало 16.

"Барселона" набрала 75 очков в 33 матчах и обошла "Реал" в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но "Реал" уступает по дополнительным показателям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эмманюэль Макрон рассчитывает стать самым молодым президентом
2
Эксперты: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов
3
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
6
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
7
Глава минобороны Дании утверждает, что хакеры из РФ взломали почту его подчиненных
Темы дня
Загрузка...
Реклама