Полтысячи Месси: "Барселона" обыграла "Реал" в "класико" испанского футбола

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Барселона" в Мадриде обыграла "Реал" со счетом 3:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу и возглавила таблицу первенства. Героем матча стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время, гол стал 500-м для аргентинца в составе сине-гранатовых.

"Реал" привык к вседозволенному судейству

В первом тайме команды обменялись голами - у мадридцев отличился Каземиро (28-я минута), каталонцы ответили мячом Месси (33). На 73-й минуте Иван Ракитич вывел сине- гранатовых вперед, после чего красную карточку получил лидер обороны "Реала" Серхио Рамос. Однако мадридцы сумели сравнять счет в меньшинстве - на 85-й минуте мяч забил Хамес Родригес. И все же "Барсе" удалось вырвать победу - Месси за мгновения до финального свистка замкнул передачу с левого фланга от Жорди Альбы.

"Барселона" сделала шаг вперед в борьбе за победу в чемпионате. Считаю, результат справедливый, мы превзошли "Реал" в этой встрече", - сказал после матча защитник "Барселоны" Жерар Пике, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo.

Колкий на язык Пике не мог обойти вниманием тему судейства. "Это чистая красная карточка - Рамос прыгал вперед двумя ногами. Просто в Мадриде привыкли к другому судейству, когда игрокам "Реала" дозволено все", - заявил он.

Уходя с поля, Рамос указал Пике на то, что он слишком много болтает, а потом ответил своему партнеру по сборной. "Реал" - это не "Барселона", где всегда говорят о судействе. К решению о моем удалении мы отнесемся с уважением, хоть это было и неправильное решение", - сказал Рамос в эфире beIN Sports.

Месси - лучший футболист в истории

Тем не менее, все скандалы и перепалки в этот вечер затмил Месси, решивший исход матча и достигший отметки в 500 мячей за "Барселону". В чемпионате Испании аргентинец забил 343 гола (в 377 матчах), в Кубке Испании - 43 (61), в еврокубках - 94 (115), в других турнирах - 20 (24). Месси в возрасте 13 лет оказался в молодежной команде "Барселоны". За основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года - в матче с "Эспаньолом", а свой первый гол за сине- гранатовых забил 1 мая 2005 года - в поединке с "Альбасете".

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча назвал Месси лучшим футболистом в истории. "Я многое видел в футболе, его голы этому подтверждение. "Барселона" - великий клуб, и Месси является его частью и историей", - приводит AS слова тренера.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был более скуп на похвалу, но не отдать должное Месси не мог. "Месси - ключевой игрок "Барселоны", и он снова забил два гола, с чем его можно поздравить. У него появляются шансы, он их реализует", - сказал Зидан.

Месси забил 23 гола в 34 матчах между "Реалом" и "Барселоной" и остался лучшим бомбардиром "класико" в составах обеих команд. При этом аргентинец, оформив дубль, побил рекорд легенды "Реала" Альфредо ди Стефано по количеству мячей в "класико" в чемпионате Испании. У ди Стефано было 14, у Месси стало 16.

"Барселона" набрала 75 очков в 33 матчах и обошла "Реал" в турнирной таблице чемпионата. У мадридцев матч в запасе и такое же количество очков, но "Реал" уступает по дополнительным показателям.