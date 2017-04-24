Директор ХК "Ак Барс": решение продлить контракт с тренером Билялетдиновым далось легко

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Принять решение о продлении контракта с главным тренером казанского "Ак Барса" Зинэтулой Билялетдиновым руководству хоккейного клуба было легко. Об этом заявил директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов, чьи слова приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Решение далось легко, - сказал Хуснутдинов. - Зинэтула Хайдярович уже давно связал свою судьбу с нашей командой и мы, в свою очередь, дорожим этим специалистом, он стал своим в клубе. И он всей душой в "Ак Барсе", и мы готовы ему во всем помогать. То, что результаты команды нас устраивают - это очередная оценка работы тренера".
Билялетдинов возглавил казанский "Ак Барс" в 2004 году. Под его руководством клуб стал чемпионом России в 2006 году и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). В 2011 году он был приглашен в сборную России, с которой выиграл чемпионат мира 2012 года, не потерпев ни одного поражения на турнире. После неудачного выступления сборной России на Олимпийских играх в Сочи он вернулся в казанский клуб.
В минувшем сезоне "Ак Барс" занял третье место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0-4.