Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор ХК "Ак Барс": решение продлить контракт с тренером Билялетдиновым далось легко

Спорт
24 апреля, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В завершившемся сезоне казанский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл магнитогорскому "Металлургу"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Зинэтула Билялетдинов

Зинэтула Билялетдинов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Принять решение о продлении контракта с главным тренером казанского "Ак Барса" Зинэтулой Билялетдиновым руководству хоккейного клуба было легко. Об этом заявил директор "Ак Барса" Шамил Хуснутдинов, чьи слова приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Смотрите также
Альберт Яруллин (слева)
ХК "Ак Барс" договорился о продлении контракта с Яруллиным на один год

"Решение далось легко, - сказал Хуснутдинов. - Зинэтула Хайдярович уже давно связал свою судьбу с нашей командой и мы, в свою очередь, дорожим этим специалистом, он стал своим в клубе. И он всей душой в "Ак Барсе", и мы готовы ему во всем помогать. То, что результаты команды нас устраивают - это очередная оценка работы тренера".

Билялетдинов возглавил казанский "Ак Барс" в 2004 году. Под его руководством клуб стал чемпионом России в 2006 году и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). В 2011 году он был приглашен в сборную России, с которой выиграл чемпионат мира 2012 года, не потерпев ни одного поражения на турнире. После неудачного выступления сборной России на Олимпийских играх в Сочи он вернулся в казанский клуб.

В минувшем сезоне "Ак Барс" занял третье место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0-4.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
2
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
3
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
4
Мужчина погиб под колесами "Ласточки" на МЦК в Москве
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
Темы дня
Загрузка...
Реклама