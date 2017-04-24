Кожевников: ФХР не должна уговаривать Радулова сыграть на чемпионате мира

Источник: отряд космонавтов готовятся покинуть еще несколько человекКосмос 24 апреля, 14:08
Арбитр Еськов был снят с матча ЦСКА - "Локомотив" по причине представленного ему отдыхаСпорт 24 апреля, 14:02
Медведев: рост ВВП РФ на 2% в этом году является вполне достижимымЭкономика и бизнес 24 апреля, 13:50
Анимационная индустрия просит приравнять ее к ITЭкономика и бизнес 24 апреля, 13:47
Минэкономразвития предлагает ввести ЕГЭ по технологиямОбщество 24 апреля, 13:44
Могерини: ЕС хотел бы вернуться к стратегическому партнерству с РоссиейМеждународная панорама 24 апреля, 13:35
ТАСС выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и КСИИНовости агентства 24 апреля, 13:32
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкцийПолитика 24 апреля, 13:30
Арбитр Еськов отстранен от обслуживания матча чемпионата России ЦСКА - "Локомотив"Спорт 24 апреля, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александр Радулов способен качественно усилить сборную России на чемпионате мира, но уговаривать его сыграть на турнире не стоит. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В понедельник стало известно, что Радулов вызван в национальную команду для подготовки к мировому первенству, которое пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Сам хоккеист ранее заявил, что вряд ли примет участие в турнире.
"Это хороший игрок, который однозначно поможет сборной, но он же вроде отказался (от участия в чемпионате мира), тогда зачем его уговаривать? На чемпионате мира Радулов поможет, политика понятна, этот турнир нужно выигрывать, но я считаю, что уговаривать его не надо. Сашка очень серьезно относится к игре, он мастер с большой буквы, он машина, и в трудную минуту он всегда выделяется. Вызвали - значит, на него надеются, но как он к этому будет относиться, в этом проблема", - сказал Кожевников.
В текущем сезоне 30-летней Радулов провел за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач.