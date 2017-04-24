Кожевников: ФХР не должна уговаривать Радулова сыграть на чемпионате мира

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Александр Радулов способен качественно усилить сборную России на чемпионате мира, но уговаривать его сыграть на турнире не стоит. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В понедельник стало известно, что Радулов вызван в национальную команду для подготовки к мировому первенству, которое пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Сам хоккеист ранее заявил, что вряд ли примет участие в турнире.

"Это хороший игрок, который однозначно поможет сборной, но он же вроде отказался (от участия в чемпионате мира), тогда зачем его уговаривать? На чемпионате мира Радулов поможет, политика понятна, этот турнир нужно выигрывать, но я считаю, что уговаривать его не надо. Сашка очень серьезно относится к игре, он мастер с большой буквы, он машина, и в трудную минуту он всегда выделяется. Вызвали - значит, на него надеются, но как он к этому будет относиться, в этом проблема", - сказал Кожевников.

В текущем сезоне 30-летней Радулов провел за "Монреаль", который не смог пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач.