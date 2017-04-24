Американский боксер Флорес не получал предложений о бое с Поветкиным

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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Би Джей Флорес не получал предложений о поединке против российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Об этом ТАСС заявил представитель промоутера Эла Хэймона, ведущего дела Флореса, Тимоти Смит.
Ранее Флорес заявил, что может стать соперником Поветкина по бою в июле.
"У меня нет такой информации", - ответил Смит на соответствующий вопрос.
37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 - досрочно) и потерпев одно поражение. В настоящий момент россиянин отстранен на неопределенный срок от боев под эгидой Всемирного боксерского совета (WBC) за повторное допинговое нарушение. Поветкин оспорил данное решение.
На счету 38-летнего Флореса 37 боев, 33 победы (21 нокаутом), 3 поражения и ничья. В 2010 году он проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), пятой по значимости) в тяжелом весе, в 2015-м уступил в поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, а 2016-м потерпел поражение в поединке за звание чемпиона мира по версии WBC в той же весовой категории. После третьего поражения не выходил на ринг.