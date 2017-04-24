ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце мая

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дальнейшая судьба капитана женской сборной России Анастасии Мыскиной будет определена Федерацией тенниса России (ФТР) в конце мая. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Ранее российские теннисистки под руководством Мыскиной уступили бельгийкам со счетом 2-3 и не сумели отобраться в число участников Мировой группы Кубка Федерации на следующий сезон.

"Я не поднимаю такие вопросы, сейчас рано о ней (Мыскиной) говорить. Будет тема разбора направлений в федерации. Думаю, что это произойдет перед Roland Garros, около 20 мая", - сказал Тарпищев.

Мыскина является капитаном сборной России с 2014 года.