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ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце мая

Спорт
24 апреля, 18:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Мыскина является капитаном сборной с 2014 года
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Анастасия Мыскина

Анастасия Мыскина

© EPA/MAXIM SHIPENKOV, архив

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дальнейшая судьба капитана женской сборной России Анастасии Мыскиной будет определена Федерацией тенниса России (ФТР) в конце мая. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Ранее российские теннисистки под руководством Мыскиной уступили бельгийкам со счетом 2-3 и не сумели отобраться в число участников Мировой группы Кубка Федерации на следующий сезон.

"Я не поднимаю такие вопросы, сейчас рано о ней (Мыскиной) говорить. Будет тема разбора направлений в федерации. Думаю, что это произойдет перед Roland Garros, около 20 мая", - сказал Тарпищев.

Мыскина является капитаном сборной России с 2014 года.

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