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Соперница Шараповой Винчи выступила против wild card на турниры WTA для россиянки

Спорт
24 апреля, 21:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Итальянка станет первой соперницей российской теннисистки после отбытия дисквалификации за мельдоний
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Организаторы турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) не должны были предоставлять специальных приглашений (wild card) россиянке Марии Шараповой. Такое мнение высказала соперница россиянки по первому матчу после отбытия дисквалификации итальянка Роберта Винчи, слова которой приводит Straits Times.

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"Я не согласна по поводу ее wild card на соревнования в Риме и другие турниры. Она допустила ошибку, за которую поплатилась, и сейчас она может играть, но без приглашений. Шарапова важна для Женской теннисной ассоциации, для тенниса, для всех. Она великий человек и великий чемпион, но это мое мнение", - сказала Винчи.

Шарапова встретится с Винчи в первом круге турнира в немецком Штутгарте, который стартует во вторник. Матч между Шараповой и Винчи состоится в среду.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.

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Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
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